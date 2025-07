Ex Ilva le cinque domande di Urso i due scenari di Emiliano

Nel dibattito sull'ex Ilva, Urso solleva cinque domande cruciali che evidenziano le sfide chiave del futuro industriale. Emiliano dipinge due scenari contrastanti, mentre il Mimit insiste su rigassificatore e dissalatore come pilastri strategici. In un contesto di incertezza, gli amministratori locali oscillano tra speranza e timore, rendendo questa questione più attuale che mai. Ma quali risposte ci condurranno verso una soluzione sostenibile e condivisa?

Il Mimit ritiene centrali rigassificatore e dissalatore, gli amministratori locali tentennano

