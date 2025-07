el salvador trasformato da bukele in paese modello per le destre ma il suo governo ha trattato con le gang

Il metodo di Bukele in El Salvador ha trasformato il paese in un esempio controverso di sicurezza e controllo, dove la presenza massiccia di forze dell’ordine garantisce tranquillità, anche se a costo di diritti e libertà. La scena notturna, tra musica dal vivo e strade affollate, riflette questa doppia realtà: un paese apparentemente pacificato, ma sotto l’occhio vigile di un governo che ha negoziato con le gang. Il metodo...

Dopo le 23 la gente cammina spensierata al Boulevard de los Heroes di San Salvador. Ristoranti aperti, artisti di strada, panchine piene. Cinque chilometri dopo, davanti alla Biblioteca nazionale, c’è un concerto: una banda, interamente costituita da prigionieri, suona My heart will go on di Celine Dion e altre canzoni. La quiete è garantita dalla presenza massiccia di agenti e documentata da giornalisti e influencer da ogni dove. Il metodo Bukele affascina: il tasso di omicidi è calato da 106 a 35 omicidi ogni 100mila abitanti, trasformando il Paese più pericoloso al mondo in territorio senza criminalità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it