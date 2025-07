Contro il Belgio per allungare la serie | le azzurre ripartono da Apeldoorn in VNL

Dopo un inizio da sogno con otto vittorie consecutive e una serie record di 23 successi ufficiali, le azzurre sono pronte a scrivere un nuovo capitolo della loro leggendaria annata. Mercoledì 9 luglio alle 17:00, ad Apeldoorn, affrontano il Belgio nel nono match della Volleyball Nations League 2025, determinante per consolidare il primato e allungare la straordinaria serie. Guidate dall’esperienza di Julio Velasco, le nostre ragazze puntano tutto sulla grinta e il talento per...

Dopo otto vittorie su otto e una striscia aperta di 23 successi consecutivi nelle competizioni ufficiali, la Nazionale italiana femminile è pronta a tornare in campo mercoledì 9 luglio alle ore 17:00 per affrontare il Belgio nel nono match della fase preliminare della Volleyball Nations League 2025. La partita inaugurerà la quarta e ultima settimana della prima fase, interamente ospitata ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi. Guidata da Julio Velasco, l’Italia arriva all’appuntamento in vetta alla classifica e forte di un rendimento impeccabile fin qui. Dopo il brillante debutto nella tappa di Rio de Janeiro, culminato con il prestigioso 3-0 rifilato al Brasile davanti al suo pubblico, le azzurre hanno proseguito con autorità anche a Hong Kong, dove hanno confermato solidità e ampiezza della rosa, nonostante le assenze importanti di Orro, Sylla e Antropova. 🔗 Leggi su Oasport.it