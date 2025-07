Vuelle ci siamo | oggi il nuovo organigramma Il Cda si riunisce per approvare le decisioni

Oggi è il giorno tanto atteso: il nuovo organigramma sarà finalmente approvato dal Cda, seguito dalla ratifica dell’assemblea dei consorziati. Dopo il giro di consultazioni e l’esposizione delle idee di Dalla Salda, tutti gli occhi sono puntati sulle sue future strategie e innovazioni. Quali settori saranno rivoluzionati? Quali cambiamenti porteranno a una svolta significativa? La risposta si sta delineando proprio in queste ore cruciali.

Il giro delle consultazioni è terminato ieri in via Bertozzini e questa mattina Dalla Salda andrà ad esporre la sua idea di organigramma al Cda, poi l’assemblea dei consorziati che seguirà andrà a ratificare le decisioni prese. Naturalmente c’è molta curiosità per capire su cosa il nuovo amministratore delegato vorrà intervenire e quali campi intende rivoluzionare, o quantomeno dove vuole apportare dei cambiamenti e se, di conseguenza, qualcuno dovrà salutare la compagnia. Quando durante la sua presentazione ha parlato di "asciugare l’organigramma" il significato era chiaro: uno dei modi di recuperare budget, dopo la perdita di un main sponsor da 500. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it