Politica eventi e musica Festa dell’Unità per 11 sere

Dal cuore verde di Sant’Egidio, prende il via la Festa dell’Unità di Cesena, un evento imperdibile che si svolgerà per undici serate all’insegna di musica, dibattiti, spettacoli dal vivo e gustose specialità romagnole. Con oltre trecento volontari all’opera, questa festa rappresenta un’occasione unica di incontro e confronto. Domani sera, si apre con ospiti d’eccezione: Vasco Errani e il segretario regionale. Un appuntamento da non perdere che promette emozioni e coinvolgimento fino a domenica 20 luglio.

Undici serate di festa con ospiti di eccezione, eventi musicali, dibattiti, spettacoli dal vivo e deliziosi piatti con tipicità romagnole. Si apre domani, nel cuore verde del parco Frutipapalina a Sant'Egidio, la festa dell'Unità di Cesena. Trecento i volontari impegnati per far funzionare l'evento che si concluderà domenica 20 luglio. La serata inaugurale vedrà come ospiti (domani alle 21) l'ex senatore Vasco Errani e il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani. Si parlerà di sanità e della crisi del welfare. Venerdì 11 luglio alle 21 si toccherà il tema della cittadinanza, a partire dal dato dell'ultimo referendum, in compagnia dell'onorevole Ouidad Bakkali, l'assessora Carmelina Labruzzo e Sandra Edoga.

