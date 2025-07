offerta mps schiaffo ai vertici di mediobanca dai sindacati del gruppo

In un gesto deciso, i sindacati di Mediobanca rispondono con fermezza all'offerta di MPS, ribadendo l'importanza di mantenere autonomia e rispetto. Con il comunicato condiviso, Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin mostrano che non si lasceranno strumentalizzare, difendendo gli interessi dei lavoratori e la dignità del gruppo. È chiaro che questa risposta segna una svolta nel rapporto tra le parti, sottolineando il valore della coesione e della trasparenza.

«Cari manager di Mediobanca, non ci faremo strumentalizzare per i vostri scopi». È il senso di un comunicato firmato dalle segreterie di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin in risposta a una sollecitazione dei vertici di Piazzetta Cuccia a fare fronte comune contro l'Ops lanciata da Mps. Il 4 luglio la merchant bank milanese ha invitato le rappresentanze sindacali di tutte le aziende del gruppo ad esprimersi su eventuali ripercussioni che un'aggregazione con il Montepaschi potrebbe avere sull'occupazione. Che però hanno risposto picche. I rappresentanti dei lavoratori, spiega la nota diffusa ieri, non intendono dare seguito alla richiesta nel merito, sottolineando che «a formulare dei pareri oggi, non essendo mai stati coinvolti, si rischia di cadere in dinamiche comunicative dettate da altre esigenze».