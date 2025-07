Calciomercato Milan chi sarebbe più utile tra Boniface e Vlahovic? | VIDEO

Il calciomercato estivo del Milan si infiamma con due grandi nomi: Victor Boniface e Dusan Vlahovic. Chi tra i due sarebbe più utile per rinforzare l’attacco rossonero? Nel nostro video, analizziamo punti di forza, costi e impatto tattico di questa doppia scelta, aiutandoti a scoprire quale potrebbe essere il colpo vincente per la prossima stagione. La sfida è aperta: chi sarà il centravanti giusto per il Diavolo?

Il Milan, per questa sessione estiva di calciomercato, è sulle tracce di attaccanti come Victor Boniface e Dusan Vlahovic. L'analisi nel video. Il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti in questa sessione estiva di calciomercato. Massimiliano Allegri potrebbe riabbracciare Dusan Vlahovic, ma c'è il problema dell'alto stipendio (12 milioni di euro netti a stagione). Nella lista di Igli Tare c'è anche Victor Boniface del Bayer Leverkusen: ecco come gioca e perché potrebbe essere molto utile ai rossoneri nel video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, chi sarebbe più utile tra Boniface e Vlahovic? | VIDEO

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - boniface - vlahovic

