Kiev ' almeno tre morti nel Donetsk per un raid russo'

La sofferenza continua a scuotere la regione del Donetsk, dove un violento raid russo ha mietuto almeno tre vittime e lasciato 11 feriti nelle ultime 24 ore. Con oltre 3.300 civili uccisi e migliaia di sparizioni forzate, la guerra in Ucraina mostra ancora il suo lato più crudele. La speranza di pace rimane fragile in un conflitto che non dà tregua.

Tre persone sono state uccise e altre 11 sono rimaste ferite nella regione ucraina del Donetsk a seguito dei bombardamenti russi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il governatore della regione del Donetsk Vadim Filashkin. Lo scrive l'Ukrainska Pravda, precisando inoltre che dall'inizio dell' invasione su vasta scala, gli invasori russi hanno ucciso almeno 3.327 civili nella sola regione del Donetsk e rapito almeno 7.491 persone. Filashkin ha poi sottolineato che queste cifre non tengono conto delle vittime a Mariupol e a Volnovakha.

