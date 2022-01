(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Erano indi3 kg di, nello specifico di hashish: finiscono così in manette due cittadini marocchini, rispettivamente di 45 e 36 anni. L’arresto è stato eseguito oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, dai carabinieri dinell’ambito delle attività di prevenzione e repressione di spaccio di sostanze stupefacenti.ad: il fatto3 i chiliindei due cittadini marocchini. Per la precisione si è trattato di circa 3852 grammi di hashish, divisi in 39 panetti, e 11,2 grammi di cocaina. Insieme alla sostanza stupefacente i militari hanno trovato anche materiale vario utilizzato per il confezionamento, delle buste di cellophane, un coltello con la lama sporca di hashish e un bilancino di ...

CorriereCitta : Aprilia, trovati in possesso di oltre 3 kg di droga: arrestati -

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia trovati

Latina Tu

VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BENALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO ...NETTUNENSE ALTEZZA......05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BENALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SI RALLENTA A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE SULLA PONTINA TRA VIA LAURENTINA E...Droga ad Aprilia: il fatto Oltre 3 i chili trovati in possesso dei due cittadini marocchini. Per la precisione si è trattato di circa 3852 grammi di hashish, divisi in 39 panetti, e 11,2 grammi di ...Il Comune di Aprilia riprova a vendere i suoi gioielli di famiglia nonostante da sei anni le aste vadano deserte. Si tratta di locali e strutture che l'Ente non utilizza ma che, anzi, gli ...