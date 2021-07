Non c'è due senza tre (Di venerdì 9 luglio 2021) Lo scorso 6 luglio la Cina ha eseguito il terzo lancio orbitale in appena tre giorni con la messa in orbita di un satellite per migliorare anche le comunicazioni con gli equipaggi della propria stazione spaziale. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 9 luglio 2021) Lo scorso 6 luglio la Cina ha eseguito il terzo lancio orbitale in appena tre giorni con la messa in orbita di un satellite per migliorare anche le comunicazioni con gli equipaggi della propria stazione spaziale.

Advertising

borghi_claudio : @balzanick_94 Si, direi che con stasera è apparso evidente che ai giovani del covid non interessa nulla e posso cap… - Benji_Mascolo : Sveglio dalle 6, non riesco a dormire. Molto emozionato. Oggi sarà la prima di due giornate incredibili. - Linkiesta : L’avvocato del populismo finge di essere il leader, ma gli tocca rispondere a Grillo e Di Maio. È l’opposto dell’u… - tigrelt : RT @Mr_Ozymandias: Sono 4.272.163 il numero totale di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio dell’epidemia in Italia.… - RobertoSignore7 : RT @AdalucDe: Il tema di parte del giornalismo oggi è che non studia non approfondisce, si critica e si fa battaglia sulle chiacchiere e su… -