Bilotti dona un’auto agli operatori dell’Usca dei Picentini

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutivetturatadi Campigliano, a San Cipriano Picentino, per potenziare l’assistenza domiciliare nella lotta contro il virus. L’iniziativa è stata assunta da Anna, deputata del Movimento 5 Stelle, dopo aver visitato la struttura, alle prese con alcune criticità, determinate soprattutto dal gravoso impegno cui sono chiamati glisanitari, ossia “coprire” un comprensorio di ben 80.000 residenti (malgrado il Governo avesse dato indicazioni alle Regioni per l’istituzione di un’Usca ogni 50.000 abitanti) con risorse esigue, in termini di personale e di mezzi. L’auto, una Opel Corsa, è stata consegnata questa mattina al responsabile dell’Unità speciale di continuità assistenziale, diretta dal dottor ...