Allerta meteo nel Lazio: ecco quando e quali saranno le zone più colpite (Di venerdì 23 ottobre 2020) E' Allerta gialla idrogeologica nel Lazio. Viste le previsioni emesse dal Dipartimento della Protezione Civile in data odierna con indicazione di: "precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati", il Centro Funzionale Regionale ha diramato un avviso meteo. Dal mattino di domani 24 ottobre 2020 e per le successive 12-18 ore sulle zone di Allerta della Regione è prevista criticità idrogeologica ed idraulica. E' Allerta gialla idrogeologica sulle seguenti zone: Zona C (Appennino di Rieti), E (Aniene) e G (Bacino del Liri).

