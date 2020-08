Regionali, c’è lista Sommese-Varrriale: ecco i nomi (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Depositata la lista che fa riferimento all’ex assessore regionale Pasquale Sommese e ai moderati di Vincenzo Varriale: la compagine sarà al fianco del governatore uscente Vincenzo De Luca. ecco i nomi: L'articolo Regionali, c’è lista Sommese-Varrriale: ecco i nomi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Crock01392983 : Regionali. C’è chi canta vittoria. Ma.. “La nuvola nasconde le stelle e canta vittoria ma poi svanisce: le stelle durano”. (Tagore) - tiburzio_elba : @EnricoPoli60 @notariot1 @mariannaaprile @InOndaLa7 @TommasoFattori @EugenioGiani dover votare il meno peggio o add… - ACKant : 'In questo periodo c'è un calo di partecipazione e consenso politico attorno alle Regioni. La partecipazione alle e… - spinpms045612 : @LucarellaMauro @matteosalvinimi elezioni regionali eh! Regionali! Intanto qualcuno già c'è che deve rispondere in tribunale, il 3 ottobre! - ilCiriaco : #Irpinia Regionali, Petitto dialoga con Italia Viva. Nei Popolari c’è Lanza: ultime ore per chiudere le liste… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali c’è Trend Ora: Generazione Del Linguaggio Naturale revisione del settore di mercato con COVID-19 analisi di impatto / / fornitori chiave - Arria NLG plc, Narrative Science Genova Gay