Valentina Persia: “La morte del mio compagno fu un grande dolore” (Di sabato 4 gennaio 2020) Valentina Persia è stata ospite nel programma Vieni da me di Caterina Balivo: la barzellettiera romana ha raccontato il suo dolore per la perdita del fidanzato. Salvo è morto nel 2004 e nonostante siano passati moltissimi anni, per la comica romana il dolore è ancora molto forte. “Ero dubbiosa se tornare in televisione, il dolore è stato tantissimo” ha confessato la donna. Per affrontare e superare la perdita di una persona così importante, però, Valentina si è affidata all’amico Leo Gullotta. Valentina Persia, dolore per il fidanzato Un racconto pieno di sentimenti e di dolore quello di Valentina Nappi: la barzellettiera si è confidata con Caterina Balivo sulla perdita del fidanzato Salvo. “Sono single perché così sono andate le cose – ha raccontato la comica -. Ho avuto delle parentesi piuttosto dolorose nella mia vita, poiché ho subito un abbandono. Ho ... Leggi la notizia su notizie

DanielaVitello1 : #Vienidame Valentina Persia: 'Dopo la morte del mio compagno non volevo tornare in tv' - lamescolanza : Valentina Persia: “La morte del mio compagno fu un grande dolore. Leo Gullotta mi aiutò molto” - Il Decoder - msn_italia : L'intervista con le emoticon a Valentina Persia - 03/01/2020 -