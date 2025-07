Servizio civile due posti disponibili in biblioteca a Misano

Sei un giovane tra i 18 e i 29 anni appassionato di cultura e interculturalità? La Biblioteca Comunale di Misano Adriatico offre due opportunità uniche per il Servizio Civile Regionale 2025, all’interno del progetto “Connessioni culturali e interculturali”. Un’esperienza che ti permetterà di contribuire alla promozione della partecipazione e dell’inclusione culturale nel tuo territorio. Non perdere questa occasione di crescita personale e sociale: candidati subito!

Sono due i posti a disposizione per il Servizio Civile Regionale 2025 presso la Biblioteca Comunale di Misano Adriatico nell'ambito del bando "Connessioni culturali e interculturali". Il progetto, rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni, propone attività finalizzate a promuovere la partecipazione.

ATTENZIONE, mancano pochi giorni !!! E' on-line il nuovo bando del Servizio Civile Regionale! 3 posti anche presso la nostra Biblioteca Per la domanda c'è tempo fino al 18 luglio. Qui tutte le info: Vai su Facebook

Servizio Civile in Biblioteca a Maranello - E’ aperta la selezione per due posti, rivolta a ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni. Segnala sassuolo2000.it

Servizio civile in biblioteca: tre posti disponibili - Sono tre i posti per il Servizio Civile Universale disponibili presso il Comune di Savigliano, attivati alla biblioteca civica “L. ideawebtv.it scrive