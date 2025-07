Risveglio d’Estate | Ritiro Yoga tra le Dolomiti

Immergiti in un’estate di relax e rinascita tra le maestose Dolomiti! Dal 1 al 3 agosto 2025, il Dolomiti Wellness Hotel Fanes di San Cassiano ti invita a un ritiro di yoga esclusivo, tra paesaggi spettacolari e momenti di pura serenità. Un’esperienza unica per riscoprire il benessere interiore, guidata da Petra Sattler, esperta di Prana Flow Vinyasa e Yin Yoga. Non perdere questa occasione di rigenerarti…

Una bella idea per l’estate.? Dolomiti Wellness Hotel Fanes – San Cassiano (BZ)? 1 – 3 agosto 2025 Tre giorni immersivi di benessere, lontano dalla frenesia quotidiana, per riconnettersi con sé stessi e la natura. Un’esperienza tra yoga, meditazione, respiro e silenzio, guidata da Petra Sattler, insegnante certificata di Prana Flow Vinyasa e Yin Yoga. Location. Un’oasi a 5 stelle nel cuore delle Dolomiti, con panorami mozzafiato e ospitalità d’eccellenza. Programma in sintesi. Venerdì 1 agosto Dalle 15:00 – Check-in. 17:00 – Welcome tour. 17:30-19:00 – Hatha Vinyasa. 19:30 – Cena gourmet. Sabato 2 agosto 7:00 – Meditazione Pranayama. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Risveglio d’Estate: Ritiro Yoga tra le Dolomiti

Giugno segna l'inizio ufficiale nell'estate, ed è un invito a rallentare, respirare, ascoltarsi. È il tempo ideale per riconnettersi con sé stessi, ritrovare equilibrio interiore e prendersi cura di corpo, mente e spirito attraverso la pratica dello yoga - giugno segna l’inizio ufficiale dell’estate, un invito a rallentare, respirare e ascoltarsi. È il momento ideale per riconnettersi con sé stessi, ritrovare equilibrio interiore e prendersi cura di corpo, mente e spirito attraverso la pratica dello yoga.

