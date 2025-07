La mia ex moglie deve mantenermi guadagna 200.000 euro al mese e io sono nullatenente | il divorzio tra i due attori è burrascoso

Un divorzio da gossip, con una richiesta di mantenimento che fa discutere: Denise Richards, star di Hollywood, si trova al centro di una battaglia legale con il suo ex marito Aaron Phypers. Con un patrimonio stimato, secondo alcune fonti, in milioni di euro, e lui nullatenente, la disputa si infiamma tra accuse e strategie legali. L’ultimo capitolo? La richiesta di mantenimento da parte di Richards, alimentando un dibattito sulle dinamiche di potere e finanza tra celebrità.

Una richiesta di mantenimento e uno stipendio da capogiro grazie a OnlyFans: è battaglia legale tra Denise Richards e il futuro ex marito Aaron Phypers. I due non stanno più insieme e l’attore cinquantaduenne ha presentato le carte per il divorzio lo scorso lunedì 7 luglio, in cui ha elencato le motivazioni che lo hanno spinto a chiudere con la moglie. Entrambi attori, avveravano recentemente partecipato al “ Denise Richards & Her Wild Things “, un reality show incentrato sulla loro vita e andato in onda sul canale americano “Bravo”. Tra i due, comunque, è Denise Richards a passarsela meglio. L’ex star di “The Real Housewives of Beverly Hills”, infatti, era la protagonista del programma che raccontava la vita coniugale, forse causa scatenante della possibile separazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: divorzio - moglie - deve - mantenermi

Quando Davigo spiegava in tv il paradosso della giustizia italiana: "Perché ammazzare la moglie conviene più del divorzio" - Quando Piercamillo Davigo spiegava in TV il paradosso della giustizia italiana, affermando che "ammazzare la moglie conviene più del divorzio", pochi avrebbero potuto immaginare quanto queste parole sarebbero tornate attuali.

Assegno di divorzio, non spetta alla moglie giovane, anche se l'ex è benestante, ecco perché: nuova sentenza Cassazione; Assegno divorzile: il lavoro per l'ex coniuge conta?; Icardi a Milano per il divorzio da Wanda Nara (che vuole una cifra monstre per il mantenimento).

Ex moglie “infedele”, ma deve essere mantenuta lo stesso: Ferragamo, nuova sentenza - L'ex moglie voleva che la causa di divorzio venisse decisa in un tribunale britannico, ... Da unionesarda.it

Diritti moglie divorziata: ecco cosa spetta all'ex coniuge - Trend Online - La cifra deve essere calcolata sulla base degli anni di lavoro che coincidono con quelli di matrimonio, includendo anche quelli di separazione. Secondo trend-online.com