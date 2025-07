Evasione Cavallari diffuse foto-segnaletiche | nessun esito le ricerche proseguono

Le autorità non si arrendono nella loro caccia all'uomo: nonostante le foto segnaletiche diffuse e le ricerche intense, Andrea Cavallari, condannato per la tragedia di Corinaldo, rimane irreperibile. La sua fuga dal carcere della Dozza il 3 luglio ha acceso l'attenzione su un caso ancora avvolto nel mistero. Le indagini continuano senza sosta, sperando di rintracciare il 26enne e fare chiarezza su questa intricata vicenda.

Continuano le ricerche di Andrea Cavallari. Il 26enne, condannato per la strage di Corinaldo, in provincia di Ancona - dove, nella discoteca Lanterna Azzurra, erano morte sei persone e ne erano rimaste ferite 58 - è evaso dal carcere della Dozza lo scorso 3 luglio, approfittando del permesso di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Rintracciata la fidanzata di Andrea Cavallari, crolla l’ipotesi della fuga in due dopo la laurea. Caccia ai complici dell’evasione: l’indagine favoreggiamento Vai su X

La ragazza non c'entrerebbe niente con l'allontanamento del giovane. Per agevolare le ricerche, la Procura di Bologna ha diffuso una foto più recente del 26enne Vai su Facebook

Evasione Cavallari, diffuse foto-segnaletiche: ancora nessun esito, le ricerche proseguono.

