Moon-Rice coltivare il riso su Marte | l’Università Federico II nel team dell’Asi

Immaginate un domani in cui il riso cresce sotto le stelle, su Marte o sulla Luna. Il progetto Moon-Rice, nato dall’innovativa collaborazione tra Italia e spazio, sta aprendo questa possibilità, sviluppando varietà di riso adattate agli ambienti più estremi del nostro sistema solare. Coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana e supportato da prestigiose università italiane, rappresenta un passo coraggioso verso l’agricoltura extraterrestre. Un sogno che si avvicina alla realtà, rivoluzionando il nostro futuro alimentare.

Sviluppato il progetto Moon-Rice, una collaborazione italiana innovativa che mira a creare una varieta’ di riso ideale per la coltivazione nei futuri avamposti spaziali, come basi permanenti sulla Luna o su Marte, e in ambienti estremi terrestri. Coordinato dall’ Agenzia Spaziale Italiana e supportato da tre universita’ italiane, quali l’Universita’ di Milano, l’Universita’ di Roma Sapienza e l’Universita’ di Napoli Federico II, presentato alla Conferenza SEB 2025, il progetto si propone di superare le sfide legate alla produzione di cibo fresco e nutriente in condizioni di microgravita’ e spazio limitato, fondamentali per missioni di lunga durata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it