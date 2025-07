Letizia di Spagna abito attillato senza spalline e collana di perle da 1 chilo

Letizia di Spagna ha catturato l’attenzione con il suo look mozzafiato al gala degli ABC Journalism Awards. L’elegante abito attillato senza spalline e la collana di perle da quasi un chilo hanno fatto parlare di sé, consacrando questa serata tra le più memorabili della monarchia. Un mix di stile e raffinatezza che ha lasciato il segno: ecco come la Regina ha saputo brillare indossando una delle sue mise più iconiche.

Il look di Letizia di Spagna al gala degli ABC Journalism Awards passerà alla storia. La Regina ha sfoggiato uno spettacolare abito attillatissimo e una delle collane più preziose della Corona, composta da 37 perle giganti che pesa quasi un chilo. Letizia di Spagna, una meraviglia ai premi del giornalismo. Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno presenziato alla 105ª edizione della cerimonia di premiazione dei Mariano de Cavia Awards, organizzata da ABC, un quotidiano che la Reina conosce molto bene, perché ci ha lavorato negli anni Novanta. E vinse anche lei il premio Mariano José de Larra, che l'ha consacrata come "miglior giornalista spagnola" under 30 nel 2000.

