Clan e imprese da prefetto di Napoli 5 interdittive antimafia

In un deciso passo di contrasto alle infiltrazioni mafiose, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha recentemente emesso cinque interdittive antimafia contro altrettante imprese attive in settori strategici come edilizia, commercio di detersivi, telefonia e moda. Un segnale forte che sottolinea l’impegno della città nel difendere legalità e trasparenza. Questi interventi rappresentano un’importante vittoria nella battaglia quotidiana contro la criminalità organizzata.

Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalitĂ organizzata: per questo nei giorni scorsi il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato 5 ulteriori interdittive antimafia nei confronti di altrettante ditte. Le imprese operavano nei settori del commercio di prodotti per l'edilizia, lavori edili, commercio di detersivi, di apparecchi e materiali telefonici nonchĂ© nell'attivitĂ di design di moda e industriale con sedi nei Comuni di Giugliano in Campania, Villaricca e Napoli. Prosegue, dunque, il lavoro messo in campo presso la Prefettura "per fornire un valido contrasto all'inquinamento dell'economia sana da parte delle imprese strumentalizzate o condizionate dalla criminalitĂ organizzata, nonchĂ© un significativo contributo per la salvaguardia dell'ordine pubblico economico, la tutela della libera concorrenza fra le imprese e il buon andamento della Pubblica Amministrazione".

