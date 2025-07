Ferrara si rivolge a Vialli | Mai avrei pensato che avresti scritto il mio nome nella lista dei cinque tuoi più cari amici Il ricordo commosso dell’ex Juve

In un gesto di profonda amicizia e rispetto, Ciro Ferrara ha sorpreso tutti dedicando un ricordo commosso a Gianluca Vialli nel giorno del suo 61° compleanno. Un messaggio che rivela la forza dei legami autentici e l’eredità indelebile di un grande campione. Ferrara si rivolge con affetto all’amico scomparso, riempiendo di emozioni il cuore di chi ricorda quegli anni d’oro alla Juventus. FERRARA E LA DEDICA A...

Ferrara si rivolge a Vialli per esternare un ricordo commosso nel giorno del suo 61° compleanno: la toccante dedica. L'ex calciatore della Juve Ciro Ferrara si serve del suo profilo Instagram, per dedicare un messaggio di auguri a Gianluca Vialli, che oggi avrebbe compiuto 61 anni. Ecco il ricordo commosso che rievoca la grande epoca bianconera, che i due hanno vissuto da compagni di squadra. FERRARA E LA DEDICA A VIALLI – «La prima volta che ci incontrammo, ci salutammo stringendoci la mano. "Piacere, Luca" – dicesti. "Piacere, Ciro" – risposi. Avevamo pressappoco la stessa età, era il 1986 ed entrambi prestavamo servizio militare nella Nazionale.

