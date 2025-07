San Venanzo al via la diciassettesima edizione di InCanto d’Estate | concerti con grandi ospiti

San Venanzo si anima con la magia di InCanto d'Estate, giunta alla sua diciassettesima edizione. Dal 9 al 13 luglio, il suggestivo parco di Villa Faina ospiterà concerti straordinari e grandi ospiti, offrendo un viaggio tra musica d'autore e atmosfere incantate. Un evento imperdibile per gli amanti delle emozioni sonore, pronto a confermare il suo ruolo di Capitale culturale dell'estate umbra.

Al via la diciassettesima edizione di InCanto d'Estate, Festival di Musica d'Autore, manifestazione organizzata dalla Pro Loco di San Venanzo, sotto la direzione artistica di Filippo Pambianco, in programma dal 9 al 13 luglio nel suggestivo scenario del parco di Villa Faina a San Venanzo (Terni). 🔗 Leggi su Ternitoday.it

