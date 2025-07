Ricci le prime parole da rossonero | L’obiettivo principale? Ecco quale sarà quello della prossima stagione…

Dopo una lunga e avvincente trattativa con inserimenti di prestigio come l’Inter, il Milan ha finalmente centrato il suo obiettivo: Samuele Ricci. Il talentuoso centrocampista italiano, classe 2001, si presenta a Milanello con la voglia di contribuire al nuovo ciclo rossonero. La sua scelta segna un passo importante nella strategia di rafforzamento della squadra. Ora, tutti gli occhi sono puntati su questa promettente stagione, che ci si aspetta ricca di successi e sorprese.

Ricci, il centrocampista ex Torino si presenta a Milanello dopo una lunghissima trattativa nella quale si era inserita anche l’Inter: le sue parole. Il Milan ha puntato sul talento italiano per rinforzare il centrocampo e annuncia l’arrivo di Samuele Ricci dal Torino. Il centrocampista classe 2001 è stato uno degli obiettivi del calciomercato Inter e ora si prepara a una nuova sfida con la maglia rossonera. L’operazione è stata chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, per un valore complessivo di circa 18 milioni di euro più bonus. Ricci è un centrocampista moderno, capace di abbinare qualità tecnica, visione di gioco e intensità. 🔗 Leggi su Internews24.com