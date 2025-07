Papa Leone XIV | Vaticano sede disponibile per i negoziati Ucraina-Russia

Papa Leone XIV rinnova il suo impegno per la pace nel cuore del Vaticano, offrendo la propria sede come piattaforma di dialogo tra Russia e Ucraina. Dopo un incontro di mezz'ora con Volodymyr Zelensky, il Papa ha sottolineato l'importanza di percorsi giusti e duraturi per superare il conflitto. La disponibilitĂ a facilitare negoziati rappresenta un segno di speranza che potrebbe aprire nuove strade verso la riconciliazione.

«Il Papa ha riaffermato la disponibilitĂ ad accogliere in Vaticano i Rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati». Così una nota vaticana dopo l’incontro tra Leone XIV e Volodymyr Zelensky, durato circa mezz'ora. Il Papa si è intrattenuto col presidente ucraino «sul conflitto in corso e sull'urgenza di percorsi di pace giusti e duraturi» e nell’incontro si è inoltre «ribadita l'importanza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Papa Leone XIV: "Vaticano sede disponibile per i negoziati Ucraina-Russia"

Parla l’ambasciatore Sideman in Vaticano: «Sostengo l’invito al dialogo di Leone XIV ma i negoziati non hanno fermato i progetti dell’Iran che vuole distruggere il nostro Stato» Vai su Facebook

