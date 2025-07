Lavori sui binari della tramvia Giorgio | Necessari più bus per il servizio sostitutivo

L’assessore Andrea Giorgio esprime l’urgenza di potenziare il servizio sostitutivo tra le fermate della linea T1, a causa dei lavori sui binari della tramvia. Con un appello a Gest e Autolinee Toscane, chiede uno sforzo in più per garantire continuità e praticità ai pendolari, aumentando il numero di navette. Due giorni prima dell’inizio dei lavori, si prospetta una sfida cruciale: assicurare mobilità senza interruzioni.

“Chiediamo a Gest e a Autolinee Toscane uno sforzo ulteriore, bisogna aumentare il numero delle navette che collegano le due fermate della linea T1 a monte e a valle del tratto interrotto per i lavori”. A dirlo è l’assessore alla mobilità, viabilità e tramvia Andrea Giorgio a due giorni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

