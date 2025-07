Daniela Santanchè e il caso Visibilia i legali | intercettazioni nulle Dimitri Kunz | errore del direttore del personale

Milano, 9 luglio 2025 – Il caso Visibilia e le accuse di truffa aggravata all’Inps coinvolgono la ministra Daniela Santanché, con un’udienza preliminare rinviata al 17 ottobre. Le intercettazioni, al centro delle polemiche, sono state dichiarate inutilizzabili dai legali della ministra, sollevando dubbi sulla validità delle prove. Tra errori del personale e questioni legali, il caso si prospetta ancora più complesso e delicato. La vicenda promette sviluppi che potrebbero scuotere il panorama politico e giudiziario.

Milano 9 luglio 2025 - Caso Visibilia e l' accusa di truffa aggravata ai danni dell 'Inps alla ministra Daniela Santanchè: udienza preliminare rinviata al prossimo 17 ottobre. Il nodo intercettazioni. Le intercettazioni che riguardano il ministro del Turismo Daniela Santanché "riteniamo che devono essere dichiarate inutilizzabili ". Lo hanno affermato gli avvocati Salvatore Pino e Nicolò Pelanda, a margine dell'udienza di oggi, mercoledì 9 luglio, dove è imputata la senatrice di Fratelli d'Italia con l'accusa di truffa aggravata ai danni dell'Inps che è stata rinviata al 17 ottobre. "Da quelle registrazioni comunque risulta in maniera chiara che la scelta di andare in cassa integrazione viene sollecitata dai giornalisti, per i giornalisti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it