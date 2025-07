Il Barça all’Ala Argentina Luciano Gauna fino al 2028

Cari appassionati di calcio, preparatevi a scoprire una novità entusiasmante per la Liga spagnola: il Barcellona ha ufficializzato l’ingaggio dell’ala argentina Luciano Gauna, un talento emergente che si lega al club fino al 2028. Proveniente dal Servigroup Peñíscola, Gauna porta con sé freschezza e determinazione. Questa acquisizione promette di infiammare le prossime stagioni del Barça, segnando un nuovo capitolo di successi e emozioni. Restate sintonizzati!

2025-07-09 15:00:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Il Barça ha annunciato questo mercoledì assumere per tre stagioni, Fino al 30 giugno 2028, dall'ala argentina Luciano Gauna. The Argentino International (Buenos Aires, 2001) arriva libera dal servigroup di Peñíscola Club in cui ha giocato le ultime cinque stagioni e a cui è arrivato dal futsal di Pinocchio del suo paese natale. Runner -up del mondo e giocatore più giovane della squadra di Albiceleste nell'ultima Coppa del Mondo, L'ala destra ha completato una notevole scorsa stagione con gli ordini di Santi Valladares.