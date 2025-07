Illuminazione pubblica a Santa Croce sull' Arno | nuovi punti luce in via del Ramo

Santa Croce sull’Arno si prepara a brillare di nuova luce! Nei prossimi mesi, grazie a un investimento di circa 25mila euro, verranno potenziati e ampliati i punti luce in via del Ramo, migliorando sicurezza e visibilità. Un intervento strategico che trasformerà il volto della città, offrendo un ambiente più accogliente e sicuro per tutti. La rinnovata illuminazione rappresenta un passo importante verso un futuro più luminoso e sostenibile.

Il sistema di illuminazione pubblica di Santa Croce sull'Arno nei prossimi mesi verrà potenziato attraverso interventi in parte di manutenzione straordinaria, in parte di estensione dei punti luce. Si tratta di lavori per circa 25mila euro che verranno eseguiti tra fine estate e l'inizio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

