Confagricoltura all’assemblea estiva di Milano l' appello | Difendere chi produce e i nostri territori

Un appuntamento che ha visto il mondo agricolo confrontarsi con le sfide di un settore in continua evoluzione, ribadendo l'importanza di difendere i produttori e tutelare i nostri territori. In questa occasione, leader e rappresentanti si sono uniti per rafforzare il loro impegno a sostegno dell'agricoltura italiana, sottolineando che solo attraverso un fronte comune si potranno affrontare con successo le insidie del futuro. La voce degli agricoltori deve essere ascoltata: difendiamo chi produce, proteggiamo le nostre terre.

Il presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini Daniele Montemaggi e il direttore Luca Gasparini hanno partecipato martedì all’assemblea estiva di Confagricoltura, ospitata nell’Aula Magna dell’UniversitĂ Bocconi di Milano. Un appuntamento che ha visto il mondo agricolo confrontarsi con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: confagricoltura - assemblea - estiva - milano

A Milano l'Assemblea estiva di Confagricoltura. Vai su X

Confagricoltura all’assemblea estiva di Milano, l'appello: Difendere chi produce e i nostri territori; Agricoltura: dazi e Pac al centro dell'Assemblea estiva di Confagricoltura a Milano; Agricoltura: dazi e Pac al centro dell’Assemblea estiva di Confagricoltura a Milano.

Agricoltura: dazi e Pac al centro dell'Assemblea estiva di Confagricoltura a Milano - Si è svolta a Milano l'Assemblea estiva di Confagricoltura 'Coltiviamo l'agricoltura di domani - Secondo msn.com

Giansanti (Confagricoltura): "Taglio fondi Ue all'agricoltura sarebbe un danno irreparabile" - A margine dell’assemblea estiva di Confagricoltura , in corso a Milano , il presidente Massimiliano Giansanti ha lanciato un monito chiaro: 'Se l’Europa taglierà i fondi all’agricoltura, commetterà un ... Segnala informazione.it