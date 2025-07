Superman | ci sono scene post-credits alla fine del nuovo film di James Gunn?

Il nuovo film di Superman, diretto da James Gunn, sta già catturando l’attenzione degli appassionati di cinecomics in Italia. Con la tradizione di inserire scene post-credits che svelano futuri collegamenti e sorprese, molti si chiedono: quante scene extra ci riservano i produttori? La risposta è entusiasmante: il film presenta diverse scene post-credits che arricchiranno l’esperienza e anticipano nuove avventure nel universo DC. Ma quante sono esattamente? Scopriamolo insieme.

Nella giornata di oggi, 9 luglio, approda in tutte le sale italiane il nuovo film dei DC Studios diretto da James Gunn: Superman! Vista la ormai rodata tradizione legata ai cinecomics di mostrare dettagli aggiuntivi alla fine del film, è naturale che molti spettatori si chiedano: “Devo restare dopo i titoli di coda?” La risposta è sì: il film presenta scene post-credits! Quante scene post-credits ci sono in Superman?. Il nuovo film sull’ Azzurrone include: una scena mid-credits, che arriva subito dopo i titoli iniziali.. una scena post-credits, visibile al termine dei titoli di coda.. Nessuna delle due è essenziale per comprendere dinamiche aggiuntive o qualche dettaglio sul futuro immediato del nascente DC Universe targato Gunn & Safran, ma entrambe offrono momenti gustosi per i fan: la prima scena, più dolce e riflessiva, regala un piccolo momento di intimità e umanità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it