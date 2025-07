Fabio Fognini si ritira dopo gli applausi di Wimbledon | Lascio nel modo più bello

Fabio Fognini si ritira dal tennis con il cuore pieno di emozioni, lasciando un segno indelebile nel mondo dello sport. Dopo una carriera ricca di vittorie e momenti indimenticabili, il tennista ligure ha deciso di congedarsi nel modo più suggestivo: sotto gli applausi di Wimbledon. Un addio che riflette la sua passione e il rispetto verso il gioco che ha amato così intensamente. È il finale di un capitolo che resterà nella memoria di tutti gli appassionati.

Fabio Fognini lascia il tennis all’età di 38 anni. Lo ha annunciato il tennista ligure in una conferenza stampa organizzata a Wimbledon. "È un qualcosa che avevo già in testa e ne ho parlato con la mia famiglia. La prima settimana a Wimbledon è stata impegnativa e non ho avuto molto tempo per riflettere, ma credo che questo sia il miglior modo per dire addio", sono le prime parole pronunciate. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fabio Fognini si ritira, dopo gli applausi di Wimbledon: "Lascio nel modo più bello"

