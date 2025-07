La guardia medica turistica può aprire a Marina di Lesina | trovati i medici per coprire i turni di luglio

Finalmente, i turisti e i residenti di Marina di Lesina possono rilassarsi: la guardia medica turistica riapre i battenti, garantendo assistenza sanitaria durante il mese di luglio. Dopo un’attesa durata, sono stati trovati i medici necessari per coprire i turni, assicurando sicurezza e tranquillità a chi sceglie questa splendida località . Un passo importante che rafforza l’accoglienza e la cura della comunità .

I villeggianti di Marina di Lesina possono tirare un sospiro di sollievo: da domani, giovedì 10 luglio, sarà operativa la postazione della guardia medica turistica in viale Mercurio, finora rimasta chiusa in mancanza di personale a disposizione. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Lesina. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

