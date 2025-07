Tennis Fognini annuncia il ritiro | Il miglior modo per dire addio

Un nuovo capitolo si apre nel mondo del tennis italiano: Fabio Fognini, il protagonista di tanti momenti indimenticabili, annuncia il suo ritiro a 38 anni. Con eleganza e sinceritĂ , il tennista azzurro condivide le sue emozioni in conferenza stampa, rivelando il suo modo di dire addio al campo. Un addio che, senza dubbio, resterĂ nella memoria di tutti gli appassionati.

Il tennista azzurro all'età di 38 decide di dire addio al campo, le sue parole in conferenza stampa

In questa notizia si parla di: dire - addio - tennis - fognini

