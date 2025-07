Scontro tra auto e moto 63enne in gravi condizioni

Un gravissimo incidente ha scosso le porte del Lecchese: uno scontro tra auto e moto ha lasciato un uomo di 63 anni in condizioni critiche ad Albese con Cassano. Immediato l’intervento dei soccorritori, ma le ferite riportate risultano estremamente serie. La comunità si stringe attorno alla famiglia coinvolta, sperando in un repentino miglioramento delle sue condizioni. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Scontro tra auto e moto alle porte del Lecchese: grave uomo di 63 anni. L'incidente è avvenuto dopo mezzogiorno ad Albese con Cassano, in viale Lombardia. Subito sono stati inviati numerosi mezzi di soccorso: l'ambulanza con il personale della Croce Bianca di Mariano Comense e l'automedica.

