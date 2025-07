Asensio Inter i nerazzurri sognano il grande colpo dal PSG | ecco le cifre e i dettagli per portare in Italia lo spagnolo

L'Inter sogna in grande: nel mirino dei nerazzurri c’è Marco Asensio, il talento del PSG pronto a sbarcare in Italia. Dopo le partenze di Correa e Arnautovic, la squadra di Inzaghi si prepara a rivoluzionare l’attacco, puntando forte sullo spagnolo. Ma quali sono cifre e dettagli di questa possibile operazione? Scopriamo insieme tutte le novità che potrebbero cambiare il volto dell’Inter nella prossima stagione.

Asensio Inter, cifre e dettagli dell'operazione che porterebbe lo spagnolo in Italia! I nerazzurri fanno sul serio per il giocatore del PSG. A casa Inter è in corso una profonda ristrutturazione del reparto offensivo. L'addio di Joaquin Correa e Marko Arnautovic ha aperto la strada a nuovi innesti, e i nerazzurri stanno delineando un attacco rinnovato per la prossima stagione. Sono già stati inseriti due volti nuovi: il giovane talento Pio Esposito, rientrato dal prestito allo Spezia, e Ange-Yoan Bonny, centravanti francese classe 2003 in arrivo dal Parma. Nonostante le partenze e i nuovi ingressi, il lavoro della dirigenza non è ancora concluso.