Due carabinieri sono rimasti contusi durante dei controlli in piazza XX Settembre

Durante un controllo in piazza XX settembre, due carabinieri sono rimasti contusi, mentre proseguono serrati controlli nelle zone rosse di Bologna. Le aree di Bolognina, Montagnola e stazione centrale sono sotto stretta sorveglianza fino al 15 settembre, per garantire la sicurezza urbana. La situazione resta critica e richiede massima attenzione da parte delle autorità e dei cittadini.

Ancora controlli serrati all’interno delle cosiddette ‘zone rosse’, indicate nell’ordinanza della Prefettura di Bologna per “la tutela della sicurezza urbana”. Le zone rosse a Bologna sono tre (Bolognina, Montagnola e stazione centrale) e rimarranno in vigore almeno fino al prossimo 15 settembre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: sono - controlli - settembre - carabinieri

Autovelox in Lombardia, dove sono i controlli questa settimana? Cosa rischia chi non rispetta i limiti di velocità ? - Milano, 11 maggio 2025 – La Polizia di Stato ha annunciato che, dal 12 al 18 maggio, saranno attivi controlli della velocità su autostrade e strade statali, provinciali e comunali.

Controlli straordinari sul Garda: nella rete dei Carabinieri ladri e automobilisti ubriachi Vai su Facebook

Due carabinieri sono rimasti contusi durante dei controlli in piazza XX Settembre; Bologna, il comandante provinciale dei carabinieri Ettore Bramato e il punto sui controlli in piazza XX Settembre; Controlli antidroga in piazza Verdi, Bolognina e piazza XX Settembre.

Controlli dei carabinieri nel Reggino, tracciabilità degli alimenti: sequestrati 280 chili di prodotti - In in materia di sicurezza alimentare e rispetto delle prescrizioni igienico – sanitarie, a salvaguardia della salute dei cittadini, che si è incentrata ... Secondo msn.com

Controlli a tappeto dei carabinieri. Nel weekend 634 identificati. Preso un pusher in XX Settembre - Il Resto del Carlino - Preso un pusher in XX Settembre Un pusher bloccato in piazza XX Settembre, ma anche due persone appartenenti a una inesistente ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it