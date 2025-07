Wimbledon a breve Sinner in campo contro Shelton | si è allenato con una fascia Cobolli sul centrale contro Djokovic

Il torneo di Wimbledon si avvicina: Sinner si prepara a sfidare Shelton, pronto a scendere in campo. Intanto, Cobolli ha affrontato Djokovic sul centrale, indossando la sua fascia di protezione. L’atmosfera è carica di attesa e adrenalina, con i talenti italiani pronti a lasciare il segno. La passione per il tennis italiano brilla ancora una volta sui campi londinesi, promettendo emozioni da non perdere.

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Wimbledon, a breve Sinner in campo contro Shelton: si è allenato con una fascia. Cobolli sul centrale contro Djokovic

In questa notizia si parla di: wimbledon - breve - sinner - campo

LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen, Wimbledon 2025 in DIRETTA: giocatori a breve in campo! - Resta aggiornato con noi per vivere in tempo reale l'emozione di Wimbledon 2025, tra ritardi, attese e la suspense dei match che stanno per iniziare.

Wimbledon - Jannik Sinner in campo questa mattina prima del match con Ben Shelton. Le ultime da Londra sul numero uno al mondo: indiscrezioni anche sulla risonanza magnetica https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Jannik_Sinner/100838/wimbledon-j Vai su X

Possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo: Jannik Sinner non si ritirerà da Wimbledon e sarà in campo contro Shelton per il quarto di finale Dopo il doppio spavento causato dall'infortunio al gomito contro Dimitrov e dall'annullamento dell'allenamento del po Vai su Facebook

Wimbledon, oggi in campo Sinner/Shelton e Cobolli/Djokovic. Alcaraz e Fritz in semifinale - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale; Sinner, oggi c'è Shelton. Cahill: Starà bene; Wimbledon: annullato allenamento di Sinner che poi gioca al coperto. Alcaraz e Fritz in semifinale.

Sinner-Shelton e Cobolli-Djokovic a Wimbledon 2025 – La diretta - Entra nel vivo la decima giornata di Wimbledon, terzo slam della stagione tennistica in corso sull’erba di Londra. Scrive msn.com

Sinner e Cobolli, i due italiani ai quarti di Wimbledon: a che ora giocano e il tabellone completo - Jannik sul campo 1 contro Ben Shelton, Flavio per la prima volta sul centrale contro Novak Djokovic. Riporta ilsole24ore.com