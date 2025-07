J-POP Manga presenta "Il primo amore di Nezumi" di Riku Oseto, un racconto avvincente che svela il cuore nascosto di una ragazza dal passato oscuro e dalla corazza inespugnabile. Dietro l’apparenza di freddezza si cela una storia di emozioni, speranze e scoperta, che si intrecciano con il tenero legame tra Nezumi e Ao. Per scoprire come il loro amore potrà cambiare tutto, non resta che...

Nezumi non è una ragazza come tutte le altre. Dietro un’espressione placida e innocente nasconde un freddo cuore da sicaria al soldo della yakuza. Eppure, un giorno incontra il tenero Ao e qualcosa dentro di lei inizia a cambiare. . I dolci sentimenti per Ao riusciranno a liberare Nezumi dal crudele mondo fatto di ordini, violenza e sangue in cui è cresciuta? Per scoprirlo non resta che correre in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 29 luglio. O affrettarsi a pre-ordinare la copia qui. Solo con la prima tiratura, infatti, sarĂ allegato al volume un foglio di sticker a sorpresa assortito casualmente tra i tre diversi design disponibili! Nezumi è una ragazza cresciuta dalla yakuza per diventare un’assassina, e non ha mai conosciuto l’amore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it