Strade sicure c' è una data per il nuovo asfalto in via Faina e via San Propero Il punto dell' assessore

Le strade di C 232 si preparano a un rinnovamento: i lavori per il nuovo asfalto in via Faina e via San Propero sono in fase di definizione, con l’auspicio di partire entro l’estate. Tuttavia, tutto dipenderà dall’intervento di Umbra Acqua sulla condotta idrica in via del Priori, ancora in corso. Un passo importante verso una città più sicura e moderna, che potrà finalmente vedere un miglioramento tangibile delle sue arterie principali.

Entro la fine dell'estate potrenne partire, come appare possibile ad oggi, il cantiere per la nuova pavimentazione stradale di via del Priori. Ma tutto dipenderà dall'intervento, in via di conclusione, sulla stessa strada da parte do Umbra Acqua che riguarda la sostituzione della condota idrica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

