Caso Santanché difesa Kunz | Inutilizzabili audio ed e-mail che coinvolgono ministra

Un nuovo capitolo si apre nel caso Santanché-Kunz, tra accuse di truffa e questioni legate alla validità delle prove. La difesa dell’imprenditore Dmitri Kunz evidenzia l’inutilizzabilità di email, messaggi e registrazioni ambientali coinvolgenti la ministra del Turismo Daniela Santanché. Una sfida legale che potrebbe svelare dettagli cruciali e influenzare il destino di un’indagine che tiene banco nel panorama politico e imprenditoriale italiano.

La difesa dell’imprenditore Dmitri Kunz, compagno della ministra del Turismo Daniela Santanché, coinvolto anche lui nell’inchiesta per truffa aggravata ai danni dell’Inps per la cassa integrazione Covid ai dipendenti del gruppo Visibilia, ha sollevato davanti alla gup Tiziana Gueli la “inutilizzabilità” relativa alla acquisizione “dei messaggi mail, Whatsapp, e delle registrazioni di conversazioni ambientale da parte di dipendenti” che riguardano la senatrice di FdI, “in violazione dell’articolo 68 della Costituzione”. Santanché, spiegano gli avvocati Nicolò Pelanda e Salvatore Pino, è tra i destinatari di questo materiale, “in assenza di una autorizzazione a procedere”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Santanché, difesa Kunz: "Inutilizzabili audio ed e-mail che coinvolgono ministra"

