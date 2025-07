Il Superman di James Gunn è molto più umano degli umani stessi

Il nuovo Superman di James Gunn sorprende, mostrandosi molto più umano e complesso rispetto alle versioni passate. Questa volta, il supereroe interpretato da David Corenswet non mira solo a proteggere la Terra, ma a preparare l’umanità a un futuro di sottomissione sotto l’alieno Krypton. Una strategia che mette in discussione i valori tradizionali dell’eroismo, sostenuta anche dal villain per eccellenza, Lex Luthor. Un’interpretazione che rivoluziona il nostro modo di vedere il celebre simbolo di speranza.

La grande premessa del Superman di James Gunn è che il supereroe interpretato da David Corenswet non vuole in realtà aiutare la popolazione della Terra come ha fatto nel corso degli ultimi anni, bensì sta preparando le persone a essere più accondiscendenti quando l’alieno proveniente dal pianeta Krypton deciderà di sottomettere tutti. Una visione sostenuta e favoreggiata dal suo villain per antonomasia, il Lex Luthor in questo caso impersonato da Nicholas Hoult, magnate dell’industria high-tech che fa di tutto affinché il cervello batta i muscoli, e che trova effettivamente la maniera di stendere al tappeto l’eroe più di una volta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il Superman di James Gunn è molto più umano degli umani stessi

In questa notizia si parla di: superman - james - gunn - molto

Set di giocattoli Superman di James Gunn: dettagli su Baby Joey e le figure iconiche - Con l'attesa crescente per la nuova versione di Superman firmata da James Gunn, il mondo dei fan si prepara a esplorare il set di giocattoli dedicato al Luthorcorp Lab.

Il Superman di Corenswet, già dalle primissime immagini del film di James Gunn, appare molto più solare di quello ben più serio di Cavill Vai su Facebook

Superman, James Gunn svela le tre origin story che non vuole vedere mai più al cinema Vai su X

Superman è la dimostrazione che pure James Gunn può sbagliare; Superman Recensione: un cinecomic arrabbiato e imperfetto come un adolescente punk; Superman di James Gunn supera L'uomo d'acciaio: le prime recensioni del film sono sbalorditive.

Superman di James Gunn supera L'uomo d'acciaio: le prime recensioni del film sono sbalorditive - Superman di James Gunn fa il suo esordio al cinema ma sono già disponibili le prime recensioni e reazioni al film: cosa hanno detto i critici della pellicola ... Si legge su libero.it

Il Superman di James Gunn è molto più umano degli umani stessi - Dall’odio strisciante sui social all’individualismo che ci divide: l’alieno kryptoniano ci insegna che essere buoni è una scelta che bisogna fare ogni giorno ... Segnala gqitalia.it