Festa del Redentore 2025 a Venezia tutto quello che c’è da sapere

Preparati a immergerti in una notte magica tra tradizione e spettacolo! La Festa del Redentore 2025 a Venezia, in programma sabato 19 luglio, promette di incantare con fuochi d’artificio, ponti illuminati e un’atmosfera unica al mondo. Quest’anno, la città rende omaggio a Giacomo Casanova nel trecentesimo anniversario della sua nascita, esaltando il fascino di un evento che unisce storia, cultura e divertimento. Scopri tutto quello che bisogna sapere per vivere al meglio questa straordinaria celebrazione!

Venezia, 9 luglio 2025 – In laguna sale l'attesa per l'evento più colorato e storico. Nella serata di sabato 19 luglio, Venezia si veste di luce e desiderio per celebrare la notte della Festa del Redentore, l'evento più amato dai veneziani e da chi sa lasciarsi incantare dai suoi riflessi. Quest'anno, la città rende omaggio a Giacomo Casanova nel trecentesimo anniversario della sua nascita: scrittore, viaggiatore e seduttore, emblema del fascino, della libertà e dell'amore. La Festa del Redentore è promossa dal Comune di Venezia con il coordinamento operativo di Vela spa e grazie all'impegno congiunto di alcune realtà del territorio.

