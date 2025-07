Il viaggio nei sentimenti di Canale 5 è partito col piede sull' acceleratore | share da record picchi clamorosi e tensione altissima nei villaggi Sonia e Alessio al centro del caos ma tra loro non è finita del tutto

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2025 sta conquistando il pubblico come mai prima d’ora, con ascolti da record e tensioni alle stelle. La prima puntata ha spinto gli spettatori nel cuore di storie intricate fatte di sospetti, tradimenti e passione. Con un trend che sfida ogni aspettativa, il programma si prepara a svelare nuovi colpi di scena. E la domanda è: cosa ci riserverà il prossimo episodio?

La missione di Temptation Island 2025 è battere Temptation Island. Il programma di Canale 5 ha preso il via con il botto la settimana scorsa. Con ascolti record e uno share paragonabile ad una serata del Festival di Sanremo. Sospetti e tradimenti in prima serata funzionano, eccome se funzionano. E il pubblico non vede l'ora di scoprire cosa succederà domani, nella seconda di sei puntate che raccontano gli amori tormentati di sette coppie di fidanzati, alle prese con ventisei single, tentatori e tentatrici non per modo di dire.

