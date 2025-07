Livorno paura in via dei Pensieri | bambina di 6 anni investita da un' auto mentre attraversa la strada

Un episodio che ha scosso la tranquillità di Livorno: una bambina di 6 anni è stata investita da un'auto in via dei Pensieri. La scena, ricca di tensione e preoccupazione, ha suscitato immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Fortunatamente, dopo le prime cure, le condizioni della piccola appaiono meno gravi del previsto. Una vicenda che ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione sulla strada, soprattutto quando si attraversa con i più piccoli.

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, mercoledì 9 luglio, in via dei Pensieri dove una bambina di 6 anni è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada. Nell'impatto, la piccola è stata sbalzata contro una vettura in sosta e quindi è finita a terra riportando alcuni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

