Maxi rissa | chiuso un bar del centro di Scandicci

Nel cuore di Scandicci, un clima di tensione ha portato alla chiusura temporanea del bar Sò-Le, protagonista di una maxi rissa che ha scosso la piazza. I carabinieri, in seguito alle verifiche, hanno deciso di sospendere la licenza dei titolari per sette giorni, evidenziando l’importanza di garantire sicurezza e tranquillità nel centro cittadino. La vicenda sottolinea come la tutela dell’ordine pubblico resti una priorità imprescindibile.

Ieri i carabinieri di Scandicci hanno dato esecuzione a un decreto di sospensione della licenza per sette giorni, disposto dal questore di Firenze, nei confronti dei titolari del bar Sò-Le in piazza della Resistenza. Il provvedimento arriva dopo che nell’ultimo mese i carabinieri, in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

