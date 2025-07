Grignasco addio all' ex consigliere comunale Davide Donà

Il mondo politico e la comunità di Grignasco piangono la scomparsa di Davide Donà, ex consigliere comunale stimato e appassionato di sport. La sua energia e il suo impegno rimarranno vivi nei ricordi di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo. La perdita di Davide rappresenta un dolore profondo per la Valsesia, ma anche un esempio di dedizione e passione che continuerà a ispirare chi lo ha conosciuto.

Lutto nel mondo della politica valsesiana per la scomparsa di Davide Donà, ex consigliere comunale a Grignasco. Impiegato alla Valvosider e appassionato di sport, in particolare di corsa e podismo, si è spento all'età di 58 anni a causa di una malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it