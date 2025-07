Sforzo percepito durante la corsa | come si misura e a cosa serve

Hai mai pensato che il vero progresso nella corsa si nasconde anche nel modo in cui percepisci il tuo sforzo? Simone Pelligra, professore di Scienze motorie, ci guida passo dopo passo nel misurare e interpretare lo sforzo percepito durante ogni allenamento. Allenarsi con consapevolezza apre nuove prospettive per migliorare le performance e prevenire infortuni. Scopriamo insieme come dare un voto alla fatica e rendere ogni corsa un’esperienza più intelligente e efficace.

Simone Pelligra, professore di Scienze motorie, spiega come dare un voto allo sforzo percepito dopo ogni corsa. "Allenarsi non significa solo fare chilometri e leggere il cronometro, ma correre con consapevolezza". Scopriamo perché è utile e come fare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sforzo percepito durante la corsa: come si misura e a cosa serve

