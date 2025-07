Alcuni scimpanzé si infilano fili d’erba nelle orecchie e nel sedere e lo fanno per un motivo preciso

L’atto di infilare fili d’erba nelle orecchie o nel sedere degli scimpanzé può sembrare buffo o strano, ma nasconde un mondo affascinante di comportamenti e evoluzione culturale. Quando un piccolo primate si dedica a questa pratica, il nostro “sei anni interiore” si risveglia tra risate e curiosità, dimostrando che anche l’evoluzione non è solo appannaggio dell’uomo. Iniziamo col dire che questa semplice azione rivela molto sulla nostra connessione con il regno animale e sulla nostra capacità di sorprendere.

Che succede quando uno scimpanzé si infila un filo d’erba nell’orecchio o nel sedere? Succede che il 6enne che vive in ognuno di noi si risveglia e sghignazza. Ma succede anche qualcosa di più interessante: l’evoluzione culturale non è solo roba da umani. In un’epoca in cui si fanno le “vajacial” (maschere per le parti intime), chi siamo noi per giudicare uno scimpanzé che si infila un filo d’erba dove meglio crede? Iniziamo col dire che questa ‘moda’ seguita dagli scimpanzé è ben documentata sulla rivista Behaviour e parte da uno studio che guidato da Edwin van Leeuwen dell’Università di Utrecht, ma anche l’Università di Durham. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it