Ispezioni nelle campagne | ancora sei lavoratori in nero in due aziende agricole

Le Fiamme Gialle della tenenza di Sabaudia hanno condotto un'operazione mirata nelle campagne della provincia pontina, riscontrando ancora sei lavoratori in nero tra due aziende agricole di Terracina e Sabaudia. Questa ispezione, frutto di attivitĂ informativa e analisi di rischio, evidenzia quanto sia cruciale continuare a vigilare per garantire trasparenza e legalitĂ nel settore agricolo. La lotta all'illegalitĂ rimane una prioritĂ , per tutelare i lavoratori e il rispetto delle norme.

Ancora lavoratori in nero nelle campagne della provincia pontina. Una nuova ispezione ha riguardato due imprese nell'area di Terracina e Sabaudia, selezionate in seguito a un'attivitĂ informativa e un'analisi di rischio. Le Fiamme gialle della tenenza di Sabaudia in particolare hanno.

